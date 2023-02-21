Aleksandr Lomakin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Lomakin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Lomakin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Lomakin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Lomakin 14 Şubat 1995 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ломакин Александр Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Lomakin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Lomakin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 4 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Lomakin'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Lomakin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lomakin_alx/

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Aleksandr Lomakin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Lomakin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Lomakin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Lomakin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2011 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2014 yılında Enisey

14 Ağustos 2015 yılında Leiria

31 Aralık 2015 yılında Enisey

1 Ocak 2017 yılında Ural

3 Ağustos 2017 yılında Enisey

30 Haziran 2018 yılında Ural

1 Temmuz 2018 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2019 yılında Ural

1 Temmuz 2019 yılında Enisey

30 Haziran 2020 yılında Ural

4 Temmuz 2020 yılında Enisey

Aleksandr Lomakin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Lomakin şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Lomakin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 9 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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