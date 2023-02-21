Denis Samoilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Samoilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Samoilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Samoilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Samoilov 15 Mayıs 1999 tarihinde Krasnoyarsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Самойлов Денис Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Samoilov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Samoilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 4 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Denis Samoilov'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Samoilov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/den_diaz_/

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Denis Samoilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Samoilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Samoilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Samoilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Nosta

14 Temmuz 2018 yılında Tekstilshchik

27 Ağustos 2018 yılında Enisey II

14 Ekim 2018 yılında Lada Dimitrovgrad

3 Temmuz 2019 yılında FK Dolgoprudnyi

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

4 Temmuz 2020 yılında Enisey

Denis Samoilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Samoilov şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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