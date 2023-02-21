Nikita Razdorskikh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Razdorskikh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Razdorskikh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Razdorskikh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Razdorskikh 13 Ocak 2000 tarihinde Barnaul şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Раздорских Никита Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Razdorskikh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Razdorskikh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nikita Razdorskikh'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Razdorskikh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Razdorskikh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Razdorskikh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Razdorskikh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Barnaul

1 Temmuz 2018 yılında Enisey II

1 Temmuz 2019 yılında Enisey

Nikita Razdorskikh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Razdorskikh şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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