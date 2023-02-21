Nikolay Markov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Markov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Markov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Markov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Markov 20 Nisan 1985 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya,Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Марков Николай Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Markov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Markov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nikolay Markov'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Markov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Markov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikolay Markov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Markov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Traktor Tashkent

1 Ocak 2005 yılında Rubin 2

1 Ocak 2007 yılında M. Lipetsk

1 Ocak 2008 yılında Lukhovitsy

1 Ağustos 2008 yılında Salyut Belgorod

1 Ocak 2010 yılında Krasnodar

27 Şubat 2015 yılında Ural

30 Haziran 2015 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2016 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar 2

1 Ağustos 2020 yılında Enisey

Nikolay Markov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Markov şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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