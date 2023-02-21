Egor İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egor İvanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Egor İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor İvanov 19 Haziran 1992 tarihinde Omsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Иванов Егор Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor İvanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Egor İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Egor İvanov'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Egor İvanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanov.egor.21/

Egor İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Egor İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2013 yılında Enisey

30 Haziran 2014 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2014 yılında Enisey

Egor İvanov kimdir

Egor İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor İvanov şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Egor İvanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Egor İvanov nereli

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