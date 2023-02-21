Grigori Borisenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigori Borisenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigori Borisenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigori Borisenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigori Borisenko 15 Nisan 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Борисенко Григорий Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigori Borisenko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Grigori Borisenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Grigori Borisenko'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Grigori Borisenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigori Borisenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grigori Borisenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigori Borisenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Loko Moskau II

1 Mart 2021 yılında Loko-Kazanka M.

6 Temmuz 2022 yılında Baltika

Grigori Borisenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigori Borisenko şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Grigori Borisenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 19 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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