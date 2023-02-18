Harold Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harold Preciado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harold Preciado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harold Preciado 1 Haziran 1994 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Harold Fabián Preciado Villarreal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harold Preciado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABADSPORT yapmaktadır. Harold Preciado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Harold Preciado'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Harold Preciado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/haroldpreciado9/

Harold Preciado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harold Preciado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Harold Preciado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harold Preciado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2014 yılında Jaguares FC

31 Aralık 2014 yılında Deportivo Cali

1 Şubat 2017 yılında SZ FC

11 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2021 yılında Deportivo Cali

5 Şubat 2022 yılında Santos Laguna

Harold Preciado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harold Preciado şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Harold Preciado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 9 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Kolombiya Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 5 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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