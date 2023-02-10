Lucas Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Gonzalez 3 Haziran 2000 tarihinde San Salvador de Jujuy şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Nahuel González Martínez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Lucas Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Gonzalez'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Indep'te II

1 Ağu 2020 yılında Independiente

1 Şubat 2023 yılında Santos Laguna

31 Aralık 2023 yılında Independiente

Lucas Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Gonzalez şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.