Carlos Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Acevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Acevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Acevedo 19 Nisan 1996 tarihinde Torreón şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Acevedo López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Acevedo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kick Talent yapmaktadır. Carlos Acevedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Carlos Acevedo'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Carlos Acevedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/acevedocarlos9

http://www.instagram.com/carlos_al1/

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Carlos Acevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Acevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Acevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Acevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Santos U20

1 Temmuz 2017 yılında Santos Laguna

Carlos Acevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Acevedo şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Acevedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 1 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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