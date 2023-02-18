Ronaldo Prieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Prieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Prieto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Prieto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Prieto 3 Mart 1997 tarihinde Santiago Tuxtla şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldo De Jesús Prieto Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Prieto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronaldo Prieto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 10 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Prieto'nin Santos Laguna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Prieto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Prieto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Prieto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Prieto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Veracruz II

1 Temmuz 2017 yılında Albinegros

30 Haziran 2018 yılında Veracruz II

1 Temmuz 2018 yılında Tiburones Rojos

1 Temmuz 2019 yılında Tampico Madero

31 Aralık 2019 yılında Tiburones Rojos

1 Ocak 2020 yılında Tampico Madero

10 Temmuz 2020 yılında Santos Laguna

Ronaldo Prieto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Prieto şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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