Emerson Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Rodriguez 25 Ağu 2000 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Emerson Rivaldo Rodríguez Valois şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Rodriguez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Emerson Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emerson Rodriguez'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emerson Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emerson__rodriguez25/

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Emerson Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emerson Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emerson Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Valledupar

31 Aralık 2019 yılında Millonarios

19 Ocak 2022 yılında Miami

27 Ocak 2023 yılında Santos Laguna

31 Aralık 2023 yılında Miami

Emerson Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Rodriguez şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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