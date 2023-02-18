Eduardo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduardo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduardo Perez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduardo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Perez 28 Nisan 1993 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Pérez Reyes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Perez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Eduardo Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Perez'nin Santos Laguna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduardo Perezboyu ve yaşı kaç

Eduardo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduardo Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Puebla FC U20

1 Temmuz 2015 yılında Lobos BUAP

31 Aralık 2015 yılında Puebla FC U20

1 Ocak 2016 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2017 yılında Cafetaleros

1 Ocak 2019 yılında Tampico Madero

1 Temmuz 2019 yılında FC Juárez

1 Ocak 2020 yılında Zacatepec

11 Temmuz 2020 yılında Morelia

1 Temmuz 2021 yılında Tampico Madero

1 Temmuz 2022 yılında Santos Laguna

Eduardo Perez kimdir

Eduardo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Perez şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Eduardo Perez nereli

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