Jose Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Lozano 5 Ekim 1998 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Rivaldo Lozano Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Lozano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Jose Lozano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Lozano'nin Santos Laguna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jose Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

1 Ocak 2020 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2021 yılında Atlas

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

30 Haziran 2022 yılında Atlas

1 Temmuz 2022 yılında Santos Laguna

Jose Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Lozano şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.