Jose Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Avila 1 Mayıs 1998 tarihinde Villanueva şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Andrés Ávila De Santiago şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Avila Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Jose Avila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Avila'nin Santos Laguna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Avila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Avila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2017 yılında Atlas

1 Temmuz 2019 yılında Tampico Madero

31 Aralık 2020 yılında Atlas

4 Ocak 2021 yılında Santos Laguna

Jose Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Avila şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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