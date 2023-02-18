Raul Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raul Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Lopez 23 Şubat 1993 tarihinde Zapopan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Raúl López Gómez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Lopez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Raul Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Lopez'nin Santos Laguna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/raullg8

http://www.instagram.com/raulg8/

Raul Lopezboyu ve yaşı kaç

Raul Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chivas Rayadas

1 Temmuz 2013 yılında Chivas

1 Ocak 2014 yılında Correcaminos

30 Haziran 2014 yılında Chivas

1 Temmuz 2014 yılında Coras de Tepic

31 Aralık 2014 yılında Chivas

1 Temmuz 2016 yılında Pachuca

31 Aralık 2016 yılında Chivas

1 Ocak 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2020 yılında Toluca

30 Haziran 2021 yılında Pachuca

1 Temmuz 2021 yılında Toluca

1 Ocak 2023 yılında Santos Laguna

Raul Lopez kimdir

Raul Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Lopez şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Guadalajara (-2011)

Raul Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raul Lopez nereli

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