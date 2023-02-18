Omar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Campos 20 Temmuz 2002 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Omar Antonio Campos Chagoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Campos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Omar Campos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Campos'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omar Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omar Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Campos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Santos U17

1 Temmuz 2019 yılında Santos U20

1 Ocak 2021 yılında Santos Laguna

Omar Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Campos şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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