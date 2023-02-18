Oscar Manzanarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Manzanarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Manzanarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Manzanarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Manzanarez 24 Nisan 1995 tarihinde Ensenada şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Gibram Manzanarez Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Manzanarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Oscar Manzanarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Manzanarez'nin Santos Laguna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Manzanarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Manzanarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Manzanarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Manzanarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Santos Laguna II

1 Ocak 2018 yılında Tampico Madero

1 Temmuz 2022 yılında Malacateco

3 Eylül 2022 yılında Santos Laguna

Oscar Manzanarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Manzanarez şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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