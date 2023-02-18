Felix Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Torres 11 Ocak 1997 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Félix Eduardo Torres Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Torres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Felix Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Felix Torres'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Felix Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felix_torres_s_c/

Felix Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felix Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2016 yılında Galácticos FC

1 Mart 2016 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2016 yılında Galácticos FC

21 Şubat 2017 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2017 yılında Galácticos FC

14 Şubat 2018 yılında Barcelona SC

15 Temmuz 2019 yılında Santos Laguna

Felix Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Torres şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Felix Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 2 numaralı formasıyla 11 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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