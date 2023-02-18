Hugo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Rodriguez 8 Haziran 1990 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Isaac Rodríguez de la O şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Hugo Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hugo Rodriguez'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Académicos

1 Temmuz 2009 yılında Atlas U20

1 Ocak 2010 yılında Atlas

1 Ocak 2013 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2014 yılında Pachuca

31 Aralık 2014 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2015 yılında Pachuca

30 Haziran 2016 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2016 yılında Monarcas Morelia

31 Aralık 2016 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2017 yılında Min. Zacatecas

1 Temmuz 2017 yılında Puebla FC

1 Ocak 2019 yılında Santos Laguna

Hugo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Rodriguez şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Hugo Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 21 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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