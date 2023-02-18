Alan Cervantes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Cervantes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Cervantes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Cervantes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Cervantes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Cervantes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Cervantes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Cervantes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Cervantes 17 Ocak 1998 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Cervantes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Alan Cervantes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alan Cervantes'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alan Cervantes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alancervantes10/

Alan Cervantesboyu ve yaşı kaç

Alan Cervantes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Cervantes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Cervantes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Cervantes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Guadalajara U17

1 Ocak 2016 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2017 yılında León

31 Aralık 2017 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2018 yılında Chivas

1 Ocak 2020 yılında Santos Laguna

Alan Cervantes kimdir

Alan Cervantes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Cervantes şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Alan Cervantes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 6 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Alan Cervantes nereli

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