Gibran Lajud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gibran Lajud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gibran Lajud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gibran Lajud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gibran Lajud 25 Aralık 1993 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Meksika,Lübnan uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Gibrán Lajud Bojalil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gibran Lajud Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JHEYMAN SPORTS yapmaktadır. Gibran Lajud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gibran Lajud'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gibran Lajud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gibran Lajud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gibran Lajud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gibran Lajud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2014 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2015 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2015 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2020 yılında Santos Laguna

Gibran Lajud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gibran Lajud şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Gibran Lajud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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