Eduardo Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Aguirre 3 Ağu 1998 tarihinde San Pedro de las Colonias şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Daniel Aguirre Lara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Aguirre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Eduardo Aguirre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Eduardo Aguirre'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Aguirre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/laloaguirre146/

Eduardo Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eduardo Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tampico Madero

31 Aralık 2018 yılında Santos U20

1 Ocak 2019 yılında Santos Laguna

Eduardo Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Aguirre şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Eduardo Aguirre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 19 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 9 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 20 numaralı formasıyla 18 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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