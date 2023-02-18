Diego Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Medina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Medina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Medina 12 Mart 2001 tarihinde Torreón şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Diego Javier Medina Vázquez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Medina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Diego Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Medina'nin Santos Laguna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Medinaboyu ve yaşı kaç

Diego Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Santos U20

1 Temmuz 2020 yılında Tampico Madero

31 Aralık 2021 yılında Santos U20

1 Ocak 2022 yılında Santos Laguna

Diego Medina kimdir

Diego Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Medina şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Medina nereli

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