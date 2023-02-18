Hector Holguin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Holguin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Holguin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Holguin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Holguin 24 Nisan 2001 tarihinde El Paso, Texas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Hipólito Holguín Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Holguin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Hector Holguin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hector Holguin'nin Santos Laguna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hector Holguin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Holguin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hector Holguin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Holguin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Santos U20

1 Temmuz 2021 yılında Tampico Madero

2 Şubat 2022 yılında Santos U20

2 Şubat 2022 yılında Santos Laguna

Hector Holguin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Holguin şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Hector Holguin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U18 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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