Hector Holguin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Holguin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hector Holguin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hector Holguin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hector Holguin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Holguin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Holguin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Holguin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Holguin 24 Nisan 2001 tarihinde El Paso, Texas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Hipólito Holguín Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Holguin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Hector Holguin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hector Holguin'nin Santos Laguna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hector Holguinboyu ve yaşı kaç

Hector Holguin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Holguin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Hector Holguin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Holguin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Santos U20

1 Temmuz 2021 yılında Tampico Madero

2 Şubat 2022 yılında Santos U20

2 Şubat 2022 yılında Santos Laguna

Hector Holguin kimdir

Hector Holguin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Holguin şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Hector Holguin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U18 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hector Holguin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Oscar Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petar Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petar Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Eulogio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Eulogio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Eulogio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Eulogio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!