Aldo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Lopez 23 Mayıs 2000 tarihinde Chihuahua şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Aldo López Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Lopez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Aldo Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına - tarihinde katılmıştır. Aldo Lopez'nin Santos Laguna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlas U20

5 Ocak 2021 yılında Tampico Madero

Aldo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Lopez şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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