Juan Brunetta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Brunetta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Brunetta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Brunetta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Brunetta 12 Mayıs 1997 tarihinde Laboulaye şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Francisco Brunetta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Brunetta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Juan Brunetta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Brunetta'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Brunetta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanbrunetta_97/

Juan Brunetta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Brunetta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Brunetta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Brunetta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal Sarandí

23 Ağu 2017 yılında Belgrano

1 Temmuz 2019 yılında Godoy Cruz

3 Ekim 2020 yılında Parma

30 Haziran 2022 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2022 yılında Santos Laguna

30 Haziran 2023 yılında Godoy Cruz

Juan Brunetta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Brunetta şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Juan Brunetta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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