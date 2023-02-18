Cecilio Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cecilio Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cecilio Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cecilio Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cecilio Dominguez 11 Ağu 1994 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Cecilio Andrés Domínguez Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cecilio Dominguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Cecilio Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cecilio Dominguez'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cecilio Dominguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/10_dominguez94

http://www.instagram.com/dominguezcecilio/

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Cecilio Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cecilio Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cecilio Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cecilio Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sol de América

1 Temmuz 2014 yılında Nacional

15 Ağu 2014 yılında Sol de América

1 Ocak 2015 yılında Cerro Porteño

13 Ocak 2017 yılında América

24 Ocak 2019 yılında Independiente

24 Ağu 2020 yılında Austin

25 Ağu 2020 yılında Guaraní

31 Aralık 2020 yılında Austin

25 Temmuz 2022 yılında Santos Laguna

Cecilio Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cecilio Dominguez şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Cecilio Dominguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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