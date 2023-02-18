Javier Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Correa 23 Ekim 1992 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Javier Correa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Correa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javier Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Javier Correa'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Javier Correa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jcorreaa9/

Javier Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Javier Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Instituto AC

5 Temmuz 2012 yılında Ferro

21 Şubat 2014 yılında Rosario Central

28 Şubat 2014 yılında Olimpia

30 Haziran 2014 yılında Rosario Central

9 Ocak 2015 yılında Godoy Cruz

24 Ocak 2018 yılında CA Colón

1 Ocak 2019 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

30 Haziran 2021 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2021 yılında Racing Club

30 Haziran 2022 yılında Santos Laguna

Javier Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Correa şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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