Herman Johan Haugen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Johan Haugen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herman Johan Haugen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herman Johan Haugen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herman Johan Haugen 25 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herman Johan Haugen Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Herman Johan Haugen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Herman Johan Haugen'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Herman Johan Haugen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herman Johan Haugen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herman Johan Haugen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herman Johan Haugen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2019 yılında Vidar

14 Ocak 2020 yılında Viking FK II

6 Şubat 2020 yılında Viking FK

30 Haziran 2020 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2020 yılında Viking FK

6 Eylül 2021 yılında Raufoss

31 Aralık 2021 yılında Viking FK

10 Mart 2022 yılında Raufoss

15 Temmuz 2022 yılında Viking FK

Herman Johan Haugen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herman Johan Haugen şuan Viking FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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