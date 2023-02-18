İgor Pantic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Pantic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Pantic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Pantic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Pantic 8 Ocak 1997 tarihinde Pozarevac şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Пантић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Pantic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Pantic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Pantic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Pantic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Pantic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Pantic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Pantic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FK Rudar

1 Temmuz 2015 yılında Smederevo

1 Temmuz 2016 yılında OFK Sapine

1 Temmuz 2017 yılında Šumadija 1903

1 Ocak 2018 yılında Backa

14 Ocak 2019 yılında Pozarevac

1 Temmuz 2020 yılında Svilajnac

1 Ağu 2021 yılında Timok Zajecar

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

4 Eylül 2022 yılında FK Loznica

İgor Pantic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Pantic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Panter Pozarevac, FK Sumadija Aranđelovac, FK Jagodina

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.