Nemanja İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja İvanovic 31 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja İvanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja İvanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja İvanovic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Loznica U19

1 Kasım 2019 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina

12 Temmuz 2021 yılında Pécsi MFC

31 Aralık 2021 yılında Vojvodina

17 Ocak 2022 yılında Hajduk 1912

30 Haziran 2022 yılında Vojvodina

23 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

30 Haziran 2023 yılında Vojvodina

Nemanja İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja İvanovic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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