Uros Damnjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Damnjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Damnjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Damnjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Damnjanovic 8 Şubat 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Дамњановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Damnjanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Uros Damnjanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Damnjanovic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Damnjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Damnjanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Damnjanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Damnjanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Rad Belgrad

1 Ağu 2014 yılında Teleoptik

10 Temmuz 2015 yılında Partizan

10 Ağu 2015 yılında Sindjelic Bg

30 Haziran 2016 yılında Partizan

27 Şubat 2017 yılında Slo. Bratislava

24 Ağu 2018 yılında Radnicki Nis

8 Şubat 2019 yılında Radnik

10 Şubat 2020 yılında Rad Belgrad

31 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2022 yılında Bregalnica Stip

25 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

Uros Damnjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Damnjanovic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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