İvan Rogac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rogac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Rogac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Rogac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Rogac 18 Haziran 1992 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Иван Рогач şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Rogac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dediks sport yapmaktadır. İvan Rogac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Rogac'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Rogac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Rogac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Rogac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Rogac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Kızılyıldız II

1 Ocak 2011 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2011 yılında Rad Belgrad

13 Ocak 2013 yılında BSK Borca

30 Haziran 2013 yılında Rad Belgrad

9 Şubat 2014 yılında Volyn Lutsk

1 Şubat 2015 yılında Vojvodina

7 Ağustos 2015 yılında OFK Belgrad

14 Şubat 2016 yılında Backa

16 Ağustos 2017 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2018 yılında FK Zemun

17 Ağustos 2018 yılında FK Indjija

14 Ocak 2020 yılında Javor-Matis

13 Ağustos 2020 yılında Metalac

1 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

İvan Rogac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Rogac şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Rogac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Crvena Zvezda

Sırbistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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