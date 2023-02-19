Jean Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Angulo 10 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Paul Angulo Cabezas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Angulo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Angulo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Jean Angulo'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Angulo şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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