Jean Carlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Carlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Carlo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Carlo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Carlo 8 Haziran 1993 tarihinde Sertão şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlo Bernieri Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Carlo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Donsports yapmaktadır. Jean Carlo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Carlo'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Carlo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Carlo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Carlo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Carlo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Operário-PR

15 Ocak 2020 yılında São Luiz-RS

30 Nisan 2020 yılında Operário-PR

17 Temmuz 2020 yılında São Luiz-RS

6 Ağu 2020 yılında Operário-PR

1 Ocak 2023 yılında AA Portuguesa

25 Ocak 2023 yılında CSA

Jean Carlo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Carlo şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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