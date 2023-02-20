Jesper Fiksdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Fiksdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Fiksdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Fiksdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Fiksdal 26 Mayıs 2004 tarihinde Sandnes şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Fiksdal Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesper Fiksdal'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Fiksdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Fiksdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Fiksdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Fiksdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2023 yılında Viking FK

Jesper Fiksdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Fiksdal şuan Viking FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jesper Fiksdal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hana IL (-2015), Viking FK (2016-2022)

Norveç U16 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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