Jhon Solis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Solis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Solis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Solis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Solis 12 Şubat 1999 tarihinde San José del Guaviare şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Jairo Solís Vélez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Solis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Jhon Solis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza CEIF futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza CEIF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jhon Solis'nin Fortaleza CEIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Solis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Solis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Solis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Solis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Fortaleza CEIF

Jhon Solis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Solis şuan Fortaleza CEIF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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