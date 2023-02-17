Jonathan Dostilio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Dostilio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Dostilio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Dostilio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Dostilio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Dostilio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Dostilio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Dostilio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Dostilio 24 Şubat 1994 tarihinde Rocourt şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Dostilio Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Dostilio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Jonathan Dostilio'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Dostilioboyu ve yaşı kaç

Jonathan Dostilio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Dostilio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Dostilio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Dostilio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında KAS Eupen U21

30 Haziran 2012 yılında Standard U19

1 Temmuz 2012 yılında KAS Eupen U21

1 Temmuz 2013 yılında KAS Eupen

1 Şubat 2016 yılında RFC Lüttich

Jonathan Dostilio kimdir

Jonathan Dostilio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Dostilio şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Standard Liège, AS Eupen

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Dostilio nereli

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