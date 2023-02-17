Yannick Reuten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Reuten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yannick Reuten kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yannick Reuten ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yannick Reuten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Reuten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Reuten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Reuten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Reuten 9 Mayıs 1995 tarihinde Genk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Reuten Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cherry Sports yapmaktadır. Yannick Reuten, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yannick Reuten'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannick Reutenboyu ve yaşı kaç

Yannick Reuten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Reuten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yannick Reuten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Reuten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Westerlo Alt.

1 Temmuz 2011 yılında FC Brügge U17

1 Temmuz 2012 yılında FC Brügge U19

1 Temmuz 2013 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2014 yılında Club Brugge

6 Ağu 2015 yılında KMSK Deinze

31 Aralık 2015 yılında Club Brugge

4 Ocak 2016 yılında ASV Geel

30 Haziran 2016 yılında Club Brugge

20 Temmuz 2016 yılında Dessel Sport

29 Ağu 2017 yılında ASV Geel

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Sport. Hasselt

1 Temmuz 2019 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2021 yılında RFC Lüttich

Yannick Reuten kimdir

Yannick Reuten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Reuten şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Torpedo Hasselt, Sint-Truidense VV, KVC Westerlo, Club Brugge

Yannick Reuten Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yannick Reuten nereli

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