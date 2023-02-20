Juan Diego Jaramillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Diego Jaramillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Diego Jaramillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Diego Jaramillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Diego Jaramillo 5 Ocak 2000 tarihinde Rionegro şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Diego Jaramillo Agudelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Diego Jaramillo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Diego Jaramillo'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Diego Jaramillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Diego Jaramillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Diego Jaramillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Diego Jaramillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2021 yılında Atlético FC

31 Aralık 2022 yılında CD América U20

1 Ocak 2023 yılında Atlético FC

Juan Diego Jaramillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Diego Jaramillo şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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