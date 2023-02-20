Juan Felipe Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Felipe Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Felipe Parra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Felipe Parra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Felipe Parra 21 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Felipe Parra Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Felipe Parra'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Felipe Parra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Felipe Parra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Felipe Parra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Felipe Parra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Felipe Parra şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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