Kaan Gudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Gudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaan Gudu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaan Gudu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kaan Gudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Gudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Gudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Gudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Gudu 7 Şubat 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Gudu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Kaan Gudu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kaan Gudu'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Gudu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gudu.kaan/

Kaan Guduboyu ve yaşı kaç

Kaan Gudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Gudu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Kaan Gudu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Gudu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2007 yılında Damlaspor Alt

8 Ekim 2008 yılında Fenerbahçe Alt.

22 Şubat 2010 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2011 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2012 yılında Fenerbahçe U18

6 Eylül 2013 yılında Karagümrük

15 Temmuz 2015 yılında 1461 Trabzon

1 Temmuz 2017 yılında Manisa BB

29 Ağu 2018 yılında Fatsa Belediye

16 Ocak 2019 yılında Y. Çorumspor

19 Ağu 2019 yılında Yomra Spor

14 Eylül 2020 yılında Karakoçan FK

1 Temmuz 2022 yılında Osmaniyespor FK

Kaan Gudu kimdir

Kaan Gudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Gudu şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Galatasaray SK (2005-2007), Damlaspor (2007-2008), Fenerbahce SK (2008-2013)

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Kaan Gudu nereli

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