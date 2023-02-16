Muhammet Enes Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Enes Erdem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Enes Erdem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Enes Erdem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Enes Erdem 8 Ocak 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Enes Erdem Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Enes Erdem, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Enes Erdem'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Enes Erdem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/m.eneserdem/

Muhammet Enes Erdem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Enes Erdem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Muhammet Enes Erdem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Enes Erdem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2018 yılında Sultanbeyli Bld

1 Temmuz 2021 yılında Düzcespor

18 Ağu 2022 yılında Alanya Kestel

Muhammet Enes Erdem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Enes Erdem şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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