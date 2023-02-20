Kevaughn Frater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevaughn Frater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevaughn Frater adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevaughn Frater Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevaughn Frater 14 Aralık 1994 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevaughn Frater Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kevaughn Frater'nin New Mexico United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevaughn Frater Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevaughn Frater isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevaughn Frater Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevaughn Frater futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2016 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2016 yılında Harbour View FC

26 Ocak 2017 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2017 yılında Harbour View FC

29 Ocak 2018 yılında Phoenix Rising

30 Kasım 2018 yılında Harbour View FC

1 Ocak 2019 yılında New Mexico Utd.

12 Şubat 2020 yılında Bengaluru FC

1 Ağustos 2020 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2021 yılında H. Nof HaGalil

2 Şubat 2022 yılında Hapoel Raanana

8 Ağustos 2022 yılında New Mexico Utd.

Kevaughn Frater Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevaughn Frater şuan New Mexico United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Kevaughn Frater Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 22 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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