Lucas Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Rios 5 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Rios Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Rios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Rios'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Atlanta II

12 Ağu 2021 yılında Atlanta

Lucas Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Rios şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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