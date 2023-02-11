Nicolas Mazzola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mazzola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Mazzola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Mazzola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Mazzola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mazzola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Mazzola

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Mazzola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Mazzola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Mazzola 28 Ocak 1990 tarihinde Viedma şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Mario Mazzola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Mazzola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM SPORTS yapmaktadır. Nicolas Mazzola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Mazzola'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Mazzola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Nicolas Mazzolaboyu ve yaşı kaç

Nicolas Mazzola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Mazzola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Mazzola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Mazzola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Independiente

1 Temmuz 2009 yılında Indep'te II

1 Mart 2012 yılında FC Locarno

1 Ocak 2014 yılında San Carlos

1 Temmuz 2014 yılında Instituto AC

1 Ocak 2015 yılında Gimnasia

24 Ocak 2018 yılında O'Higgins

31 Aralık 2018 yılında Gimnasia

10 Ocak 2019 yılında CA Unión

4 Ağu 2020 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal Sarandí

22 Ocak 2022 yılında Instituto AC

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

Nicolas Mazzola kimdir

Nicolas Mazzola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Mazzola şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Mazzola nereli

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