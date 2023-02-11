Mauro Bogado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Bogado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Bogado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Bogado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Bogado 31 Mayıs 1985 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Ezequiel Bogado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Bogado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B2B Group yapmaktadır. Mauro Bogado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Bogado'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Bogado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Bogado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mauro Bogado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Bogado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Argentinos Jrs.

18 Ocak 2008 yılında Instituto AC

30 Haziran 2008 yılında Argentinos Jrs.

26 Aralık 2009 yılında CD Everton

30 Haziran 2010 yılında Argentinos Jrs.

12 Temmuz 2011 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2015 yılında Huracán

23 Ocak 2019 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2019 yılında Huracán

27 Ağu 2020 yılında Platense

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

Mauro Bogado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Bogado şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.