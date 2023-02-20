Magnus Holte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Holte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Holte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Holte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Holte 27 Mart 2006 tarihinde Ler şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Holte Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Holte'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Magnus Holte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Holte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Holte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Holte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2021 yılında RBK Alt.

12 Ağustos 2022 yılında Rosenborg

Magnus Holte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Holte şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Holte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gauldal FK (-2019), Nardo FK (2020), Rosenborg BK (2021-)

Norveç U17 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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