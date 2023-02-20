Magnus Rugland Ree kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Rugland Ree Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Rugland Ree adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Rugland Ree Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Rugland Ree 26 Nisan 2004 tarihinde Bogafjell şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Rugland Ree Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Rugland Ree, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Rugland Ree'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Magnus Rugland Ree Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Rugland Ree isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Rugland Ree Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Rugland Ree futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2021 yılında Viking FK II

1 Ocak 2022 yılında Viking FK

Magnus Rugland Ree Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Rugland Ree şuan Viking FK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Rugland Ree Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bogafjell IL (-2019), Sandnes Ulf (2020), Viking FK Stavanger (2021-)

Norveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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