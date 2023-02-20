Marco Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Canales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Canales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Canales 8 Ağustos 2001 tarihinde El Paso, Texas şehrinde doğmuştur. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Canales Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Paso Locomotive FC futbol takımında oynamaktadır. El Paso Locomotive FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Canales'nin El Paso Locomotive FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Canales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Canales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marco Canales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Canales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Juárez U20

16 Nisan 2021 yılında El Paso

30 Kasım 2021 yılında FC Juárez U20

4 Ağustos 2022 yılında El Paso

Marco Canales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Canales şuan El Paso Locomotive FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.